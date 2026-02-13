В аэропорту Минвод ожидается снижение пассажиропотока на 4,3%

В 2026 году международный аэропорт Минвод ожидает принять 4,4 млн пассажиров, что на 4,3% ниже год к году. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные пресс-службы авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Тенденция к снижению пассажиропотока отмечена и в 2025 году — аэропорт принял и отправил 4,6 млн человек, что на 4,6% меньше, чем в 2024 году. При этом отмечен рост на 8,6% числа пассажиров на международных рейсах — до 1,2 млн человек.

Самыми популярными направлениями на внутренних рейсах в 2025 году стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, на международные — Анталья, Ереван, Стамбул, Дубай и Шарм-эн-Шейх.

Для расширения маршрутов в 2026 году аэропорт рассматривает курорты стран Азии.

Наталья Белоштейн