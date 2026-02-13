Теплосети в районе машзавода Златоуста передадут под контроль «Златмашу»

Администрация Златоуста намерена выкупить у частного собственника магистральные сети, обеспечивающие тепло в районе машзавода. Впоследствии их передадут под контроль АО «Златмаш» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Об этом рассказал глава Златоуста Олег Решетников на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, проблема с теплом в районе машзавода существует уже 14 лет. Все это время магистральные сети принадлежали частной компании. АО «Златмаш» производило тепло, а муниципалитет владел коммуникациями ввода в жилые дома принадлежали.

«Раньше вся цепочка подачи тепла была разорвана между разными собственниками. Такая разобщенность порождала споры при возникновении проблем. Пока шли разбирательства, люди испытывали неудобства, а система продолжала изнашиваться»,— подчеркнул Олег Решетников.

Помимо теплосетей, под контроль АО «Златмаш» также перейдут коммуникации ввода в жилые дома.

В пресс-службе администрации Златоуста прокомментировали «Ъ-Южный Урал», что с 2011 года магистральные тепловые сети в районе машзавода принадлежали ООО «Теплоэнергетик». В настоящий момент муниципалитет уже выкупил их. Обслуживать сети будет ООО «Златсеть» на основании договора аренды.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Росимущество владеет 43,45% доли АО «Златмаш», остальные 56,54% принадлежат АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева».

Ольга Воробьева