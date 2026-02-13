Имущество и коллектив машзавода-банкрота в Кыштыме сохранили под новым юрлицом

Администрация Кыштыма рассказала «Ъ-Южный Урал» о ситуации на АО «Кыштымское машиностроительное объединение», признанное банкротом 10 февраля. По данным мэрии, для сохранения деятельности завода и прав его сотрудников было создано ООО «Горные технологии».

«Учитывая неблагоприятную ситуацию на предприятии, в 2023 году при администрации Кыштымского городского округа был создан оперативный штаб. В августе 2024-го основной коллектив перешел во вновь созданное ООО „Горные технологии“. Принятые меры позволили обеспечить сохранность имущества предприятия и соблюдение прав и законных интересов сотрудников»,— говорится в ответе администрации на запрос «Ъ-Южный Урал».

В мэрии отметили, что сейчас в ООО «Горные технологии» работают 245 человек. «Предприятие обеспечено заказами, заработная плата выплачивается в полном объеме, своевременно»,— отмечено в комментарии.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 10 февраля Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом одно из старейших предприятий региона — АО «Кыштымское машиностроительное объединение по заявлению ПАО «МТС-Банк» из-за долгов на сумму 121 млн руб.

По данным администрации Кыштыма, долг возник «по договору поручительства за другие юридические лица, входящие в группу компаний „Канекс“ (АО «КМО» входило в ее состав до августа 2024-го)».

Сейчас в рамках дела о банкротстве КМО суд рассматривает требования кредиторов на общую сумму более 1 млрд руб.

Ольга Воробьева