Песков выразил уверенность в возвращении зарубежных брендов в Россию

Западные бренды вернутся в Россию после того, как их страны ослабят «политизированное давление на бизнес». Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

«Политизированное давление на бизнес, в ущерб интересам этого бизнеса, конечно же, отойдет в сторону. И компании поспешат сюда возвращаться»,— сказал господин Песков. По его словам, экономика любой страны заинтересована в многообразии товаров и иностранных инвестициях. Конкуренция иностранных брендов с российскими «будет подстегивать» отечественных производителей, чтобы они «не почивали на лаврах», убежден пресс-секретарь президента России.

Зарубежные компании начали уходить с российского рынка после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Согласно статистике Kept, на конец 2024 года рынок России покинули 62% иностранных брендов. Президент РФ Владимир Путин говорил о том, что многие европейские компании ушли из России по политическим причинам и с убытками, но при этом выразил уверенность, что часть из них может вернуться.