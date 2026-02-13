В Новосибирске суд ждет экс-инспектора Россельхознадзора, обвиняемого во взятках

На рассмотрение Ленинского райсуда Новосибирска поступило дело Ивана Барзаковского, бывшего инспектора Россельхознадзора, обвиняемого в коррупции. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

По материалам дела, которые приводит суд, в период с 2023-го по 2024 год обвиняемый, занимавший должность старшего инспектора отдела фитосанитарного надзора управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям, получал взятки от представителей семи коммерческих фирм, занимавшихся ввозом и реализацией сельхозпродукции, включая скоропортящуюся. Взятки, общий размер которых составил 956 тыс. руб., полагались за лоббирование интересов предпринимателей: ускорение процесса оформления и выдачу актов карантинного фитосанитарного контроля в приоритетном и внеочередном порядке.

Факты коррупции выявили сотрудники новосибирских управлений ФСБ и МВД. В отношении инспектора Россельхознадзора завели уголовное дело о получении взяток (ст. 290 УК РФ).

Илья Николаев