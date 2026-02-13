В аэропорту Минвод пресекли незаконный ввоз $32 тысяч

Таможенники аэропорта Минводы обнаружили у прибывшей из Стамбула 57-летней пассажирки $32 тыс. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере». Об этом сообщила пресс-служба Минераловодской таможни.

Как отметили в ведомстве, в «зеленом» коридоре инспекторы остановили пассажирку, которая во время опроса призналась, что имеет при себе наличные. В ходе досмотра в ее рюкзаке среди личных вещей были обнаружены купюры разных государств: $32 тыс., 40,5 тыс. руб. и 1,5 тыс. турецких лир. О необходимости декларирования денег фигурантка не знала.

Пассажирке вернули под расписку сумму, разрешенную к перемещению через таможенную границу без декларирования. Сумма незаконно ввезенных наличных в эквиваленте составила более 2,4 млн руб.

Наталья Белоштейн