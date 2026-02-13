The Economist узнал о планах США отправить топливо на Кубу

США рассматривают возможность отправить на Кубу небольшую партию топлива в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил журнал The Economist со ссылкой на источники.

Речь идет о газе для приготовления еды и дизельном топливе для инфраструктуры водоснабжения, уточнили собеседники The Economist.

В середине декабря США заблокировали экспорт нефти из Венесуэлы — главного поставщика топлива на Кубу. Позже президент США Дональд Трамп подписал указ о дополнительных пошлинах на импорт товаров из стран, поставляющих нефть на Кубу.

Власти Кубы заявили, что в стране заканчиваются запасы горючего для заправки самолетов. Россия планирует направить на остров гуманитарную помощь в виде нефти и нефтепродуктов, сообщило посольство России на Кубе.