Партия националистов BNP вышла в лидеры на парламентских выборах в Бангладеш

На парламентских выборах в Бангладеш лидирует Националистическая партия Бангладеш (BNP), сообщает в пятницу издание The Daily Star.

Партия, которая уже почти два десятилетия находится не у власти, рассчитывает получить большинство более чем в две трети голосов за счет одобрения обществом предложенных ею реформ, пишет газета.

По итогам подсчета голосов в 210 из 299 избирательных округов BNP уже может претендовать на 160 мест в парламенте. Основным конкурентом является исламистская партия «Джамаат-и-Ислами» с пакистанскими корнями (признана террористической организацией и запрещена в РФ). У нее голосов пока на 43 мандата.

Официальные итоги выборов ожидаются в течение дня.

Эрнест Филипповский