Оштрафован поставщик школьного питания, заразивший детей сальмонеллезом в Канске

Суд Канска (Красноярский край) приговорил к штрафу в размере 600 тыс. руб. индивидуального предпринимателя, признав его виновным в изготовлении некачественного питания для школьной столовой. С бизнесмена в пользу потерпевших взыскали компенсацию морального вреда в сумме 320 тыс. руб., сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По информации ведомства, в августе 2024 года между предпринимателем и одной из школ Канска был заключен договор оказания услуг по организации горячего питания учащихся. 19 ноября того же года после употребления пищи в школе дети и учителя почувствовали недомогание. С признаками инфекционного заболевания в медучреждения города обратились 55 человек, в том числе 51 ребенок. У большинства по результатам исследований диагностировали сальмонеллез. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание людей).

Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, поставщик школьного питания вину признал, но от дачи показаний отказался.

Илья Николаев