Внешний долг России превысил $60 млрд впервые за 20 лет

Государственный внешний долг России по состоянию на 1 февраля достиг $61,97 млрд. Это максимальный показатель с 2006 года, следует из данных Минфина.

На 1 января 2006 года внешний долг России составлял $76,5 млрд, в 2007-м снизился до $52 млрд и затем не превышал отметку в $60 млрд.

Банк России оценил совокупный внешний долг России на 1 января в $319,8 млрд. С начала 2025 года показатель вырос на 10%. Регулятор объяснил динамику укреплением курса рубля и привлечением компаниями дополнительного долгового финансирования.