Ночью 13 февраля над Ростовской областью ПВО уничтожила 12 БПЛА

С 23:00 12 февраля до 07:00 13 февраля дежурные средства ПВО уничтожили над Ростовской областью 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме этого, с 20:00 до 23:00 над регионом были уничтоженные еще 43 дрона. Режим беспилотной опасности в области сохраняется.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ночью и утром 13 февраля БПЛА уничтожены в Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.

Наталья Белоштейн