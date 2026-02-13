В Челябинске сотрудника ГИБДД обвиняют в получении взятки

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего командира первой роты первого батальона полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Челябинску. Его обвиняют в получении взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, 2 ноября 2025 года сотрудник ГИБДД получил от 36-летнего местного жителя через трех посредников взятку. Взамен он не стал привлекать челябинца к административной ответственности за управление автомобилем после лишения горожанина такого права. Кроме того, полицейский вернул ему водительские права, которые ранее у местного жителя изъял экипаж ДПС.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону. Взяткодателя обвиняют по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки в значительном размере). Следователи провели обыск по месту жительства и работы фигурантов. Полицейского заключили под стражу.

Виталина Ярховска