Силы ПВО сбили 58 беспилотников над регионами России за ночь

Средства ПВО уничтожили 58 беспилотников над российскими регионами с 23:00 мск 12 февраля до 07:00 13 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

43 беспилотника было сбито над Волгоградской областью, 12 — над Ростовской, два — над Курской и еще один — над Крымом.

В Волгоградской области при атаке пострадали три человека. Обломки БПЛА упали на территории нескольких промышленных предприятий города и области. Повреждены автомобили, выбиты стекла квартир, сообщила пресс-служба администрации региона.

Информация о пострадавших и разрушениях в Ростовской области не поступала, написал губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Власти остальных регионов последствия атаки не комментировали.