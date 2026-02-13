В Приангарье возбуждено дело о незаконной ловле более 500 байкальских омулей
Иркутская полиция уличила двух местных жителей в незаконной добыче более 500 омулей на озере Байкал. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (максимальная санкция — лишение свободы сроком на пять лет), сообщили в региональном главке МВД России.
Фото: Евгений Козырев, Коммерсантъ
Как установили правоохранители, незаконный вылов омуля осуществлялся сетями в 5 км от деревни Зама Ольхонского района. Общий ущерб государству от действий браконьеров составил более 3,5 млн руб.
В ходе обысков полиция изъяла запрещенные орудия лова и два автомобиля.