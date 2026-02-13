Нескольким россиянам грозят уголовные дела на Бали за создание «пирамид»

На Бали назревает серия уголовных разбирательств против российских предпринимателей, занимавшихся строительным бизнесом, сообщил посол РФ Сергей Толченов в интервью «РИА Новости». По его словам, деятельность застройщиков вызвала у индонезийских властей подозрения в мошенничестве.

«Имеются конкретные обвинения в адрес российских граждан, выступавших инициаторами подобных проектов: их обвиняют, например, в создании так называемых "пирамид", когда собирались средства под обещания строительства апартаментов, однако обязательства не были выполнены»,— заявил посол.

Фамилии россиян господин Толченов не назвал, так как «судебных решений на этот счет пока не вынесено». «Насколько нам известно, местные правоохранительные органы также рассматривают возможность возбуждения дел на основании обращений наших граждан, считающих себя потерпевшими»,— заявил дипломат.