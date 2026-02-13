Получено разрешение на строительство мусоросортировочного комплекса в Туве

Разрешение на строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном твердых коммунальных отходов на территории Кызыла получено. Строители приступят к земляным работам в конце марта — начале апреля 2026 года, сообщил в своем Telegram-канале глава Тувы Владислав Ховалыг.

«План согласован с Российским экологическим оператором. Полигон в столице республики пока не исчерпал ресурс: его хватит еще на два-три года. Но уже сейчас важно грамотно организовать его работу до ввода в строй нового мусоросортировочного комплекса», — прокомментировал глава региона.

Мощность обработки после ввода предприятия в эксплуатацию составит 70 тыс. т отходов в год, утилизации 31,5 тыс. т и захоронения — 70 тыс. т. По данным Российского экологического оператора (ППК РЭО), стоимость строительства составит 3,1 млрд руб.

Лолита Белова