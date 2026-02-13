Глава Кузбасса поручил вернуть льготу семьям участников СВО при оплате детсада

Бюджет Кемеровской области окажет финансовую поддержку властям Юрги для сохранения в городе 100-процентной льготы семьям участников СВО при оплате детских садов. Об этом губернатор Илья Середюк сообщил в ходе рабочей встречи с мэром Юрги Алексеем Фоминым.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Губернатор Кемеровской области Илья Середюк

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как рассказал господин Фомин, при формировании бюджета на 2026 год власти Юрги столкнулись с «острой нехваткой средств на реализацию всех социальных проектов, в том числе для решения вопросов жизнеобеспечения города». По данным СМИ Кузбасса, компенсация оплаты детсадов была снижена со 100% до 25%.

«Сегодня региону приходится оптимизировать ряд расходов. Но, несмотря на это, поддержим Юргу финансово, чтобы льгота действовала в полном объеме»,— отреагировал губернатор.

Бюджет Юрги с населением 74 тыс. человек 2026 года предполагает доходы в объеме 4,19 млрд руб., расходы — 4,26 млрд руб. Дефицит составит около 70 млн руб. Плата за посещение ребенком детсада — около 3 тыс. руб. в месяц.

Валерий Лавский