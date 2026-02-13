В городе-спутнике Иркутска введен режим ЧС из-за крупной аварии на водоводе

В городе Шелехове Иркутской области, где проживает более 40 тыс. человек, введен режим ЧС из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 500 мм. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Шелеховского района Максим Моден, линейный разрыв на трубе достиг метра и продолжает увеличиваться, а устранение аварии займет не менее трех дней при благоприятном сценарии.

Водоснабжение полностью отключено в 1-м, 3-м, 4-м микрорайонах города, а также частично в селе Баклаши. На остальных территориях давление в сетях понижено. По информации Максима Модина, аварийная ситуация возникла вечером 12 февраля. Специалисты городского «Водоканала» пытались устранить течь своими силами, в том числе с привлечением водолазов, но «при установке хомута разрыв только увеличился».

Для полного устранения аварии планируется отсечь 600-метровый участок трубы, установить новый колодец и запорную арматуру. Городские власти Шелехова составляют график подвоза воды для жителей.

Влад Никифоров