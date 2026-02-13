Конгресс обвинил Минюст США в слежке за сенаторами при работе с файлами Эпштейна

Министерство юстиции США фиксировало поисковые запросы членов Конгресса, изучавших неотредактированные документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает Axios. Законодатели назвали такие действия нарушением принципа разделения властей.

На слушании в Конгрессе США 11 февраля генпрокурор Пэм Бонди была замечена с записями, содержащими историю поиска конгрессвумен Прамилы Джаяпал — одной из сенаторов, получивших доступ к неотредактированным файлам. По словам госпожи Джаяпал, рядом с ней «большую часть времени сидел человек» и фиксировал, что она ищет. «Очевидно, что они намеревались просмотреть нашу историю поиска»,— сказала она.

В Минюсте объяснили, что регистрация поисковых запросов — стандартная мера безопасности, призванная «предотвратить разглашение информации о жертвах». Однако сенаторы рассматривают возможность подачи судебного иска и требуют провести расследование.

30 января Минюст США опубликовал около 3 млн страниц файлов из уголовного дела против Эпштейна. Из-за технической ошибки при публикации файлов из дела были рассекречены имена жертв финансиста. Позднее часть файлов с этими именами с сайта удалили. Тем не менее Минюст и лично генпрокурор Пэм Бонди были обвинены в халатности, и конгрессмены потребовали от главы ведомства явиться в юридический комитет Палаты представителей.

