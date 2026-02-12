Нежелательная известность

Пятичасовые слушания в Конгрессе США, посвященные публикации Минюстом «файлов Эпштейна» и прошедшие при участии генпрокурора Пэм Бонди, вылились в жесткое столкновение последней с демократами. Генпрокурор не просто защищала действия своего ведомства, но и потребовала от конгрессменов принести извинения президенту Дональду Трампу. Сама Бонди при этом отказалась покаяться перед жертвами сексуальных преступлений покойного финансиста, чьи имена были по ошибке рассекречены Минюстом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Генпрокурор США Пэм Бонди на слушаниях Фото: Kent Nishimura / Reuters Демократка от Техаса Жасмин Крокетт задает вопрос Пэм Бонди во время слушаний Фото: J. Scott Applewhite / AP Фото: Tom Brenner / AP Пэм Бонди Фото: J. Scott Applewhite / AP Следующая фотография 1 / 4 Генпрокурор США Пэм Бонди на слушаниях Фото: Kent Nishimura / Reuters Демократка от Техаса Жасмин Крокетт задает вопрос Пэм Бонди во время слушаний Фото: J. Scott Applewhite / AP Фото: Tom Brenner / AP Пэм Бонди Фото: J. Scott Applewhite / AP

Слушания в юридическом комитете Палаты представителей, состоявшиеся 11 февраля, стали самым ожесточенным противостоянием между правительственным ведомством и демократами с момента публикации 3 млн файлов по «делу Эпштейна». Документы обнародовали 30 января, и это спровоцировало череду скандалов по всему миру и внутри страны.

Публикации Минюста вызвали серьезные вопросы к самому ведомству. Из-за технической ошибки были рассекречены имена жертв Джеффри Эпштейна.

Позднее часть файлов с этими именами с сайта удалили и вернули уже без них 9 февраля. Тем не менее Минюст и лично генпрокурор Пэм Бонди были обвинены в халатности, и конгрессмены потребовали от главы ведомства явиться в юридический комитет Палаты представителей.

Поначалу госпожа Бонди пыталась избежать очной встречи с конгрессменами, но изменила позицию после того, как демократы пригрозили вызвать ее на слушания повесткой. В ответ глава Минюста выдвинула условие: расширить тему слушаний, включив в них обсуждение проблемы коррупции в Конгрессе.

На слушания генпрокурор явилась во всеоружии. Она принесла с собой толстую папку — впоследствии демократы окрестят ее «книгой жалоб» — и демонстративно положила на стол. Помимо членов комитета, в зале присутствовали одиннадцать жертв Эпштейна, чьи имена были рассекречены,— они расположились прямо за спиной у Бонди.

С первых минут генпрокурор дала понять, что намерена действовать по принципу «лучшая защита — нападение». Особенно когда присутствовавшие в зале демократы попытались устроить ей допрос с пристрастием. Бонди не дрогнула.

На вопрос, понимает ли Пэм Бонди, что раскрытие имен жертв нанесло им повторную травму, она ответила: технические ошибки не должны затмевать триумф правды.

И тут же обвинила предыдущую администрацию в отказе обнародовать документы. Позднее она отвергла требование обернуться к жертвам и принести извинения за допущенную ошибку. Зато призвала демократов извиниться перед Дональдом Трампом за «охоту на ведьм», развязанную из-за упоминаний его имени в рассекреченных материалах.

Говоря о скрытых именах людей, которых демократы подозревают в связях с Трампом, Бонди сослалась на «строгие юридические протоколы». «Если вы так сильно хотите увидеть скрытые имена, возможно, вам стоит начать с проверки собственного списка контактов»,— парировала она высказывание демократа Дэвида Сисилини. А на реплику о полетах Трампа на частном самолете Эпштейна принялась громко зачитывать имена демократов, которые также летали с финансистом.

Особенно драматичными вышли диалоги с законодателями Беккой Балинт и Дэном Голдманом. Первая упрекнула Пэм Бонди в проведении политически мотивированных расследований — и в ответ услышала упрек в антисемитизме.

Бонди напомнила, что конгрессвумен не поддержала резолюцию, направленную на борьбу с этим злом. Балинт, чей дед погиб в холокосте, после этой реплики выбежала из зала.

Голдману досталось не меньше. Именно он попросил присутствовавших жертв поднять руки, если они считают, что Минюст проигнорировал их просьбы о встрече (руки подняли все одиннадцать), а затем потребовал от Бонди извинений. Она не только отказалась, но и назвала поведение демократа «дешевым театром». А потом перешла в контрнаступление, припомнив Голдману его участие в первой неудачной попытке объявить импичмент Трампу (тогда Бонди выступала адвокатом президента) и обозвав конгрессмена «адвокатом-неудачником».

Подобный накал страстей обнажил фундаментальные изменения в отношениях между ветвями власти. Если раньше Минюст традиционно воспринимался как независимый арбитр, то прошедшие слушания ясно продемонстрировали: ведомство включилось в политическую борьбу на стороне республиканцев. И в ближайшее время эта борьба будет только обостряться: ожидается, что Минюст будет завален горой исков от лиц, которым был нанесен ущерб раскрытием их личных данных.

Вероника Вишнякова