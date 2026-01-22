Мерзлякова: первый прием семей участников СВО прошел в Свердловской области

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова вместе с замглавы региона Василием Козловым провела прием членов семей участников специальной военной операции (СВО) в Нижнем Тагиле. На своей странице во «ВКонтакте» она сообщила, что свои вопросы задали члены 27 семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: страница «Вконтакте» Татьяны Мерзляковой Фото: страница «Вконтакте» Татьяны Мерзляковой Следующая фотография 1 / 2 Фото: страница «Вконтакте» Татьяны Мерзляковой Фото: страница «Вконтакте» Татьяны Мерзляковой

В приеме также приняли участие глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, глава Горноуральского округа Александр Гудач и другие. Главными темами стали поиск пропавших без вести и выплаты. «Вызывает вопрос и у нас, и у опекуна ответ воинской части — опекунам выплаты не положены. В понедельник наш посетитель уже пойдет в управление социальной политики и ситуация поправится. Он более пяти лет воспитывал военнослужащего, пропавшего без вести. А это основное условие для получения пособия»,— рассказала госпожа Мерзлякова.

Она также добавила, что приемы семей участников СВО в области будут проводиться каждую среду.

По данным информагентства «Все новости», на встрече Татьяна Мерзлякова сообщила, что сейчас на контроле аппарата омбудсмена 308 обращений из Нижнего Тагила, связанных с участниками спецоперации.

Ирина Пичурина