Припаркованные машины мешали проезду к горевшему дому во Владивостоке, где погибли дети

Пожарные столкнулись с проблемой по пути следования к месту пожара в многоквартирном доме во Владивостоке, который унес жизни троих детей, заявили в МЧС. Двор был запаркован, и это помешало проехать спецтехнике. Заторы во дворах Приморья — регулярная проблема при ЧП, сообщила представительница ведомства Екатерина Кутузова.

Пожар начался 12 февраля, когда дети 3, 6 и 9 лет находились в квартире без присмотра взрослых. Возгорание было ликвидировано на площади 30 кв. м, из соседних квартир спасены шесть человек, включая двух детей. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК)

Погибшие дети росли в благополучной семье, сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова. «У родителей других детей нет. Страшная трагедия»,— сказала она в разговоре с «РИА Новости».

Причина возгорания устанавливается. В МЧС призвали оставлять машины в установленных местах и прижиматься ближе к бордюрам.