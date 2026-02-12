Три ребенка погибли при пожаре в жилом доме во Владивостоке

Три ребенка погибли в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС в Telegram-канале.

Сообщение о возгорании поступило в 15:03 мск. Погибшим детям было три, шесть и девять лет. Они находились в квартире без родителей. Из соседних квартир сотрудники МЧС эвакуировали шесть человек, в том числе двух несовершеннолетних.

По данным министерства, пожар локализован на площади 30 кв. м. К ликвидации возгорания привлечены 30 человек и восемь единиц техники.