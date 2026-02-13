Пентагон сбил лазером воздушные шары над Техасом, приняв их за дроны наркокартелей

Сотрудники пограничной службы США в Техасе применили сверхсекретное лазерное оружие Пентагона для поражения нескольких объектов в небе над городом Эль-Пасо. Военные полагали, что их целью были беспилотники мексиканских наркокартелей, но по итогу выяснилось, что, вероятно, пораженные объекты были обычными воздушными шарами, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

WSJ утверждает, что военные воспользовались лазером, несмотря на прямой запрет Федерального управления гражданской авиации США. Применение оружия вблизи гражданского аэропорта спровоцировало кратковременный хаос в Техасе: больницы были вынуждены перенаправлять медицинские рейсы, а путешественники — отменять свои планы.

Из-за этого руководство авиационного ведомства было в ярости, пишет издание. Управление издало приказ о закрытии неба на 10 дней без уведомления Белого дома и Пентагона до выяснения всех обстоятельств, но через несколько часов сняло все ограничения.

Пограничники задействовали сверхсекретную лазерную систему Locust производства компании AeroVironment, которую Пентагон рассматривает как передовое средство борьбы с беспилотниками, отмечает WSJ. Авиационные эксперты подчеркивают, что такие лазеры могут временно ослепить пилотов или повредить чувствительную электронику самолетов даже на большом расстоянии, и привести к катастрофе.

В Вашингтоне ситуация вызвала волну критики со стороны законодателей. В Конгрессе потребовали провести тщательное расследование произошедшего.