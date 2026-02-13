Сенат Аргентины принял вызвавшую протесты трудовую реформу

Сенат Аргентины принял инициативу президента Хавьера Милея о реформе трудового законодательства. Обсуждение законопроекта длилось 13 часов, в итоге за него проголосовали 42 сенатора, 30 были против, сообщает Reuters. Далее законопроект будет обсуждаться в нижней палате парламента.

После голосования Милей охарактеризовал закон как «глубокую трансформацию», которая сократит бюрократию и обновит устаревшие нормативные акты. Он также назвал инициативу поворотным моментом в истории аргентинского рабочего движения. Реформа упрощает правила найма, меняет систему отпусков, позволяет увеличить стандартный рабочий день с 8 до 12 часов и выплачивать заработную плату в иностранной валюте. Она также вводит ограничение права на забастовку работников и упрощает расчет выходного пособия, снижая затраты для работодателей.

Перед принятием закона в него были внесены правки, которых добивались оппозиционные политики и профсоюзы. Так, было исключено положение, которое снизило бы ставку подоходного налога с 35% до 31%, сохранилось требование к работодателям об обязательном отчислении профсоюзных взносов, кроме того, был исключен пункт, который позволял выплачивать работникам заработную плату через виртуальные кошельки.

Как сообщалось ранее, начало обсуждения закона в Сенате сопровождалось массовыми акциями протеста на улицах столичного Буэнос-Айреса. Недовольные реформой строили баррикады и вступали в стычки с полицейскими, забрасывали их камнями, петардами и зажигательными смесями. По итогам протестов 15 человек было арестовано, 40 задержано, шести сотрудникам правоохранительных органов понадобилась медицинская помощь.

Влад Никифоров