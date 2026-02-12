В Аргентине прошли массовые протесты из-за трудовой реформы

В Буэнос-Айресе арестованы 15 участников массовой акции протеста против трудовой реформы. Они подозреваются в нанесении ранений полицейским с помощью камней, бутылок, сигнальных ракет и зажигательных смесей. Задержано еще не менее 40 человек. Шести сотрудникам правоохранительных органов понадобилась медицинская помощь, сообщает телеканал C5N.

Телеканал уточняет, что многотысячный марш протеста, организованный профсоюзными структурами «начался мирно» 11 февраля. Примерно в 15:30 местного времени (21:30 мск) протестующие стали возводить баррикады в центре Буэнос-Айреса, вступать в стычки с полицейскими, которые применили слезоточивый газ и водометы. Подавить протесты и разогнать толпу удалось около 17:00 (23:00 мск). В центральной части города находились лишь отдельные группы протестующих.

Протесты связаны с обсуждаемым в Сенате законопроектом о реформе трудового законодательства, предложенной правительством аргентинского лидера Хавьера Милея. Инициатива позволит предприятиям ограничивать права работников на забастовку, продлевать испытательные сроки, в течение которых возможно увольнять неэффективных новых сотрудников, а также снижает влияние профсоюзов и сокращает размер выходных пособий. Ожидается, что реформа будет обсуждаться в Сенате в течение всей ночи с 11 на 12 февраля.

Влад Никифоров