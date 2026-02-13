Администрация Трампа отменила госконтроль над выбросами парниковых газов

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене так называемого endangerment finding («заключения об угрозе») — документа, который признавал угрозу парниковых газов для здоровья человека и был юридической основой для регулирования выбросов атмосферных загрязнителей. Также Белый дом ликвидировал федеральные стандарты по уровню вредных выбросов для легковых и грузовых автомобилей.

«В соответствии с процессом, только что завершенным Агентством по охране окружающей среды (EPA), мы официально прекращаем действие так называемого "заключения об угрозе" — катастрофической политики эпохи Обамы, которая нанесла серьезный ущерб американской автомобильной промышленности и привела к росту цен для потребителей»,— заявил господин Трамп (цитата по Reuters).

На основании отмененного документа вводились строгие экологические стандарты для угольных и газовых электростанций, а также действовали стандарты, ограничивающие выбросы выхлопных газов. В EPA заявили, что отмена стандартов сэкономит американским налогоплательщикам $1,3 трлн.

Экс-президент США Барак Обама, при котором был принят этот документ, раскритиковал Белый дом за принятое решение. «Без него мы будем менее защищены, менее здоровы и менее способны бороться с изменением климата — и все это для того, чтобы индустрия ископаемого топлива могла зарабатывать еще больше денег»,— написал он в соцсети X.

Господин Трамп считает глобальное потепление мистификацией. До этого он вывел США из Парижского соглашения, а также отменил налоговые льготы, направленные на ускорение внедрения электромобилей и возобновляемых источников энергии.