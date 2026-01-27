США во второй раз официально вышли из Парижского соглашения по климату
США во второй раз официально вышли из Парижского соглашения по климату, сообщает Bloomberg. Указ был подписан 20 января 2025 года, уведомление ООН поступило 28 января того же года. Решение вступило в силу сегодня.
Впервые США вышли из соглашения в 2020 году, когда президент Дональд Трамп отозвал подпись страны под документом незадолго до выборов. Джо Байден в первый день пребывания на посту президента 20 января 2021 года подписал указ о возвращении США к участию в климатической сделке.
В начале января Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении финансирования и участия Штатов в 66 международных организациях, включая 31 структуру ООН. В Белом доме заявили, что многие из них продвигают климатическую и идеологическую повестку, «противоречащую суверенитету и экономическим интересам страны, при значительных расходах средств налогоплательщиков и минимальной отдаче». С начала второго президентства Дональда Трампа США также вышли из ВОЗ, Совета ООН по правам человека и БАПОР.
Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года и объединило 195 государств. Документ предусматривает добровольные обязательства по сокращению выбросов углекислого газа для сдерживания роста средней глобальной температуры в пределах 1,5–2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом.