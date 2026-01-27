США во второй раз официально вышли из Парижского соглашения по климату, сообщает Bloomberg. Указ был подписан 20 января 2025 года, уведомление ООН поступило 28 января того же года. Решение вступило в силу сегодня.

Впервые США вышли из соглашения в 2020 году, когда президент Дональд Трамп отозвал подпись страны под документом незадолго до выборов. Джо Байден в первый день пребывания на посту президента 20 января 2021 года подписал указ о возвращении США к участию в климатической сделке.

В начале января Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении финансирования и участия Штатов в 66 международных организациях, включая 31 структуру ООН. В Белом доме заявили, что многие из них продвигают климатическую и идеологическую повестку, «противоречащую суверенитету и экономическим интересам страны, при значительных расходах средств налогоплательщиков и минимальной отдаче». С начала второго президентства Дональда Трампа США также вышли из ВОЗ, Совета ООН по правам человека и БАПОР.

Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года и объединило 195 государств. Документ предусматривает добровольные обязательства по сокращению выбросов углекислого газа для сдерживания роста средней глобальной температуры в пределах 1,5–2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом.