Глава Минздрава США: я не боюсь микробов, потому что раньше нюхал кокаин с унитазов

Глава американского Минздрава Роберт Кеннеди-младший рассказал о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. Политик сообщил, что во время пандемии COVID-19 он собирал секретные группы поддержки для зависимых людей, игнорируя карантинные меры. По его словам, именно дисциплина помогла ему снова не оказаться на дне.

«И (тогда.— "Ъ") я сказал, что не боюсь микробов — я когда-то нюхал кокаин с сидений унитазов... Я точно знаю, что эта болезнь (зависимость..— "Ъ") меня убьет, понимаешь? Если я не буду ее лечить — а для меня это значит ходить на собрания каждый день — то все закончится плохо. Так что для меня это было выживанием... Это то, что держит нас в трезвости и не дает пойти на поводу у самих себя»,— рассказал он на подкасте This Past Weekend, который ведет Тео Вон.

Господин Кеннеди-младший, племянник бывшего президента США Джона Кеннеди, известен своей наркозависимостью. В 1980-х годах он работал в офисе прокурора Нью-Йорка, но был уличен в хранении героина. Был уволен, приговорен к 1,5 тыс. часов общественных работ и курсу реабилитации, но после этого он не оставил общественную и политическую деятельность.

Роберт Кеннеди-младший долгое время занимался экологическим активизмом, в 1999 году основал Waterkeeper Alliance — компанию по координации природоохранных организаций. В 2024 году хотел избираться на пост президента США от Демократической партии, но позже удалил свою кандидатуру из бюллетеней и поддержал Дональда Трампа. В ноябре того года был выдвинут на пост главы Минздрава.