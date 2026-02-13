Все призеры Олимпиады 12 февраля

В четверг, 12 февраля, на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо было разыграно девять комплектов медалей.

Горные лыжи • Женщины. Супергигант. 1. Федерика Бриньоне (Италия); 2. Романе Мирадоли (Франция); 3. Корнелия Хюттер (Австрия); 19. Юлия Плешкова (Россия).

Фристайл • Мужчины. Могул. 1. Купер Вудс (Австралия); 2. Микаэль Кингсбери (Канада); 3. Икума Хорисима (Япония).

Лыжные гонки • Женщины. 10 км, свободный стиль. 1. Фрида Карлссон; 2. Эбба Андерссон (обе — Швеция); 3. Джессика Диггинс (США); 21. Дарья Непряева (Россия).

Сноуборд • Мужчины. Сноуборд-кросс. 1. Алессандро Хеммерле (Австрия); 2. Элиот Гронден (Канада); 3. Якоб Душек (Австрия). Женщины. Хафпайп. 1. Гаон Чхве (Южная Корея); 2. Хлоя Ким (США); 3. Мицуки Оно (Япония).

Конькобежный спорт • Женщины. 5000 м. 1. Франческа Лоллобриджида (Италия); 2. Мерел Конейн (Нидерланды); 3. Рагне Виклунд (Норвегия).

Санный спорт • Командная эстафета. 1. Сборная Германии; 2. Сборная Австрии; 3. Сборная Италии.

Шорт-трек • Женщины. 500 м. 1. Ксандра Велзебур (Нидерланды); 2. Арианна Фонтана (Италия); 3. Кортни Саро (Канада). Мужчины. 1000 м. 1. Йенс ван'т Ваут (Нидерланды); 2. Сунь Лун (Китай); 3. Лим Чжонун (Южная Корея).

Арнольд Кабанов