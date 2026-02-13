Голландский шорт-трекист Йенс ван'т Ваут взял золото Олимпиады на 1000 м

Шорт-трекист Йенс ван'т Ваут из Голландии завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо на дистанции 1000 м. Он показал время 1 минута 24,537 секунды.

Вторым стал китаец Сунь Лун, отставший на 0,028 секунды. Третье место занял Лим Чжонун (+0,074). Четырехкратный чемпион мира канадец Уильям Данджину, считавшийся фаворитом и лидировавший большую часть гонки, стал четвертым, уступив победителю 0,134 секунды.

24-летний Йенс ван'т Ваут — двукратный чемпион мира. Для него это первая медаль Олимпиады. 25-летний Сунь Лун ранее дважды выигрывал серебро мировых первенств в эстафете. 18-летний Лим Чжонун дебютировал во взрослом шорт-треке в нынешнем сезоне, у него две победы на этапах Кубка мира.

Арнольд Кабанов