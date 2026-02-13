Южнокорейская сноубордистка Гаон Чхве завоевала золото Олимпийских игр в Италии в дисциплине хафпайп. Она получила 90,25 балла.

В финале каждая из 12 сноубордисток выполнила по три спуска. В зачет пошел результат лучшего из них. Первые две попытки Гаон Чхве оказались неудачными. Во время первого заезда она упала и ударилась головой. Несколько минут спортсменка не могла подняться, ей была оказана медицинская помощь. За эту попытку она получила 10 баллов. Кореянка обсуждала со своей командой возможность снятия с турнира, однако решила продолжить выступление. На втором спуске Гаон Чхве тоже упала.

Двукратная олимпийская чемпионка американка Хлоя Ким, набравшая 88 баллов, стала серебряным призером. Третье место заняла японка Мицуки Оно (85).

Гаон Чхве стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории сноуборда. Золотую медаль Игр она завоевала в возрасте 17 лет 3 месяца и 8 дней. Вид входит в олимпийскую программу с 1998 года. Ранее рекорд принадлежал Хлое Ким (17 лет 9 месяцев и 19 дней). Он был установлен на Играх 2018 года в Пхёнчхане.

Таисия Орлова