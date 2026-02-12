Трамп надеется заключить сделку с Ираном в течение месяца

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает достичь соглашения с Ираном в течение следующего месяца. При этом он заявил, что будет вести переговоры «настолько долго, насколько захочет».

«Я думаю, это произойдет в течение следующего месяца, что-то вроде того. Не должно занять много времени, это должно случиться быстро»,— подчеркнул американский президент.

Журналисты спросили господина Трампа, не просил ли его премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прекратить переговоры с Ираном. Встреча с израильским премьером прошла 11 февраля. «Мы это не обсуждали. Я буду разговаривать с ними столько, сколько захочу, и посмотрим, сможем ли мы заключить с ними сделку»,— ответил президент США.

Также господин Трамп пообещал, что в случае провала переговоров ситуация станет для Ирана «очень болезненной». «Я этого не хочу», — признался президент.

Переговоры Ирана и США по ядерной программе прошли в Омане 6 февраля. Сегодня WSJ со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон начал подготовку второго авианосца для отправки к берегам Ирана на случай нанесения удара по его территории.