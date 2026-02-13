Экспорт дизтоплива обогнал внутренний рынок по доходности

В январе 2026 года поставки дизельного топлива за рубеж стали более выгодными для российских производителей, чем продажи внутри страны. По оценке аналитиков «Эйлер», EBITDA экспорта составила 15,4 тыс. руб. на тонну против 9,4 тыс. руб. на внутреннем рынке — впервые как минимум с начала 2024 года экспорт обеспечил более высокую доходность.

Смена тренда связана с уходом демпфера в отрицательную зону в декабре–январе на фоне снижения крэк-спредов, а также падением биржевых цен. В результате рентабельность продаж в России сократилась заметно сильнее, чем по экспортным направлениям. Дополнительное давление на нефтяные компании оказали рост НДС, акцизов и ухудшение параметров демпферного механизма.

Экспорт дизтоплива в декабре вырос до 900 тыс. баррелей в сутки и сохранился примерно на этом уровне в январе. Во второй половине января экспортные цены продолжили расти: в портах Балтики они достигли $592 за тонну, в Азово-Черноморском бассейне — $577 за тонну. Даже расширение дисконтов не нивелировало увеличение котировок.

На внутреннем рынке тем временем фиксируется локальный дефицит предложения, особенно зимнего дизтоплива. Объемы торгов на Петербургской бирже снижаются, а часть НПЗ рассматривает перенос ремонтов на март, чтобы в сезон работать с полной загрузкой. Эксперты не исключают, что при сохранении текущего спреда оптовые цены в России будут подтягиваться к экспортной альтернативе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Внутренний рынок сливает дизель»