Дуров назвал сравнение мессенджера Max с китайским WeChat ошибочным

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что попытка российских властей «директивно навязать населению» сервис не имеет успешных примеров в мировой практике. Три лидирующих на своих рынках локальных мессенджера — WeChat в Китае, KakaoTalk в Южной Корее и LINE в Японии — достигли этого в результате рыночной конкуренции, отметил он.

«WeChat не назначали "национальным мессенджером" и не навязывали людям.— написал господин Дуров.— Он стал абсолютным лидером в свободной конкурентной борьбе начала 2010-х, предложив китайским пользователям лучший сервис из десятков претендентов».

По словам Павла Дурова, китайские власти начали интегрировать свои услуги в WeChat только после того, как он «органически завоевал большинство аудитории». Схожим образом 90% аудитории Южной Кореи и Японии завоевали соответственно мессенджеры KakaoTalk и LINE, подчеркнул основатель Telegram.

Роскомнадзор с 10 февраля усилил ограничения работы Telegram. Ведомство предупредило, что продолжит ограничивать мессенджер, если он не разместит серверы в стране и не будет «исполнять российское законодательство». Павел Дуров назвал меры «ограничением свободы граждан» с целью «перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры».