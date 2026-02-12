В Волгоградской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Волгоградской области введен режим «Беспилотная опасность». Соответствующие сообщения получили горожане от РСЧС.

Жителей призывают не паниковать. Также волгоградцев просят избегать открытых пространств на улице и не подходить к окнам дома. Работа волгоградского аэропорта временно ограничена.

Атаку БПЛА объявляли в ночь на 12 февраля. Около пяти утра граждан предупредили о ракетной опасности. Губернатор Андрей Бочаров сообщал, что около поселка Котлубань на территорию объекта Минобороны РФ упали обломки вражеского дрона и спровоцировали пожар. Утром из-за возможного взрыва жителей Котлубани эвакуировали. Сегодня вечером они смогли вернуться домой.

До этого, в ночь с 10 на 11 февраля, над Волгоградской областью сбили 49 БПЛА. В Волжском на ул. Карбышева, 75, были выбиты стекла в квартире. Также обломки беспилотника попали на территорию детского сада №48 «Ягодка». На юге Волгограда дрон спровоцировал пожар на заводе.

Нина Шевченко