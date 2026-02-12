Жители Котлубани вернулись в дома после эвакуации из-за пожара на объекте Минобороны

Жители Котлубани после обеда начали возвращаться в свои дома и квартиры. Оперативные службы завершили мероприятия по обеспечению безопасности населения после пожара на объекте Минобороны. Сегодня попавшие туда обломки вражеского БПЛА спровоцировали пожар, сообщили в администрации Волгоградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обломки БПЛА попали на объект Минобороны РФ возле Котлубани

Фото: ИА Общественное мнение Обломки БПЛА попали на объект Минобороны РФ возле Котлубани

Фото: ИА Общественное мнение

«В настоящее время из ПВР в Котлубань выехали последние эвакуированные»,— говорится в сообщении. Все системы жизнеобеспечения продолжают работать в штатном режиме.

Утром стало известно о попадании обломков дрона на территорию объекта Минобороны РФ около поселка Котлубань. Всех жителей эвакуировали в ДК и ДЮСШ Городищенского района.

Марина Окорокова