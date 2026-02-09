Сталь показала проблески роста

В условиях общего снижения стоимости стали в России рост цен к началу февраля наметился в некоторых видах строительного проката. Положительная динамика может объясняться увеличением издержек металлургов, нехваткой части продукции и стремлением покупателей сформировать запасы перед началом сезона. Но роста спроса на сталь в строительстве в этом году не ожидается.

Некоторые позиции используемой в строительстве металлопродукции подорожали за последнюю неделю января на 25–445 руб. за тонну в зависимости от вида, следует из данных рейтингового агентства «Русмет». Стоимость двутавровых балок на внутреннем рынке достигла 82,12 тыс. руб., за тонну, электросварных труб — 58,32 тыс. руб. за тонну, водогазопроводных труб — 58,25 тыс. руб. за тонну. Цены укрепились впервые с начала этого года.

Строительный прокат начал дорожать в условиях падения цен на другие виды металлопродукции, в частности на холоднокатаный и горячекатаный рулоны. По словам старшего аналитика по металлургическому и горнодобывающему сектору «Эйлер Аналитические технологии» Никанора Халина, среди 116 наименований сортового, фасонного проката и метизов цены на 44 позиции с учетом НДС с начала года сократились — и только на 13 позиций выросли.

В январе—феврале наблюдается стабилизация внутренних цен на прокат строительного назначения после длительного периода снижения, говорит директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александр Семин. Но роста спроса на эту продукцию он ждет лишь в марте и апреле — с началом оживления строительной активности, тогда же не исключено небольшое повышение цен.

При этом, по прогнозам господина Семина, возможный рост цен будет обусловлен не увеличением потребления, а стремлением производителей компенсировать рост железнодорожных тарифов, повышением НДС и удорожанием сырьевой корзины в прошлых месяцах. Управляющий партнер «S+Консалтинг» Елена Лазько связывает укрепление котировок также с тем, что трейдеры и крупные потребители пополняют склады строительным сортаментом, чтобы обеспечить бесперебойные поставки.

По мнению советника управляющего фондом «Индустриальный код» Максима Шапошникова, увеличение цен в некоторых сегментах металлопроката может быть вызвано дефицитом предложения: производственные мощности ограничены, а трубы востребованы для обустройства нефтегазовых объектов. Но, добавляет он, это явление носит ограниченный характер. Максим Шапошников также считает, что металлурги будут стремиться компенсировать свои издержки путем повышения цен, при этом ожидать существенного роста раньше лета вряд ли стоит.

Источник “Ъ” в отрасли говорит, что устойчивого тренда на рост цен на рынке сортового проката не наблюдается. По его словам, цены находятся практически на уровне себестоимости и металлурги надеются, что сезонный рост спроса позитивно скажется на котировках.

Строительная отрасль — основной потребитель стали в России. По оценкам «Северстали», в 2025 году спрос на металл в этом секторе снизился на 10% год к году, примерно до 30 млн тонн. По словам господина Шапошникова, учитывая текущие проблемы в строительстве, в этом году потребление, вероятно, уменьшится примерно на 5% и возможное снижение процентных ставок существенно ситуацию не исправит. По прогнозу «Яков и партнеры» и Единого ресурса застройщиков, ввод многоквартирных домов в 2026 году снизится на 11% год к году, до 41 млн кв. м, объем запуска новых проектов — на 14%, до 30 млн кв. м. Основные факторы снижения ввода — низкая активность застройщиков в последние несколько лет и массовый перенос сроков ввода в условиях снижения доходности (см. “Ъ” от 4 декабря 2025 года). «Северсталь» в последней отчетности сообщала, что ожидает продолжения снижения общего внутреннего спроса на сталь в 2026 году.

Полина Трифонова