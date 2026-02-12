Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Немецкие саночники взяли золото Олимпиады в командной эстафете

Сборная Германии завоевала золото Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в командной эстафете. В составе команды выступили Юлия Таубиц, Макс Лангенхан, а также пары Тобиас Вендль—Тобиас Арльт и Даяна Айтбергер—Магдалена Мачина.

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Фото: Aijaz Rahi / AP

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Победители показали время 3 минуты 41,672 секунды. Второе место заняла команда Австрии (3.42,214), третье — команда Италии (3.42,521).

Для Тобиаса Вендля и Тобиаса Арльта это седьмое золото Олимпийских игр. Для Юлии Таубиц и Макса Лангенхана — второе. Ранее в Италии оба выиграли свои соревнования на одиночных санях. Даяна Айтбергер и Магдалена Мачина ранее не завоевывали на Играх наград высшей пробы.

Арнольд Кабанов

