Немецкие саночники взяли золото Олимпиады в командной эстафете
Сборная Германии завоевала золото Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в командной эстафете. В составе команды выступили Юлия Таубиц, Макс Лангенхан, а также пары Тобиас Вендль—Тобиас Арльт и Даяна Айтбергер—Магдалена Мачина.
Победители показали время 3 минуты 41,672 секунды. Второе место заняла команда Австрии (3.42,214), третье — команда Италии (3.42,521).
Для Тобиаса Вендля и Тобиаса Арльта это седьмое золото Олимпийских игр. Для Юлии Таубиц и Макса Лангенхана — второе. Ранее в Италии оба выиграли свои соревнования на одиночных санях. Даяна Айтбергер и Магдалена Мачина ранее не завоевывали на Играх наград высшей пробы.
