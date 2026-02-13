Губернаторам определили рынки

Белый дом утвердил разработанный Федеральной антимонопольной службой новый стандарт развития конкуренции в регионах РФ. Список приоритетных товарных рынков, на которых теперь предстоит сфокусироваться губернаторам, сокращен с прежних 33 до 9 «наиболее социально значимых». Также документом расширяются полномочия региональных органов, ответственных за конкуренцию «на местах».

Правительство определилось с перечнем товарных рынков, на которых регионам следует сосредоточить свое внимание,— разработанный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) стандарт развития конкуренции утвержден распоряжением правительства. В прежнюю редакцию перечня, утвержденную в 2019 году, входили 33 товарных рынка, сейчас он сокращен до девяти. Это производство и реализация сельхозпродукции, услуги связи, гостиничный бизнес, медицинские услуги, розничная торговля лекарствами и медизделиями, перевозки общественным транспортом по местным маршрутам, добыча общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения, торговля продовольственными товарами в неспециализированных магазинах, общественное питание.

Перечень сформирован в соответствии с Национальным планом по развитию конкуренции на 2026–2030 годы. В ФАС “Ъ” пояснили, что такая выборка обусловлена намерением синхронизировать социально значимые для регионов рынки с направлениями, определенными национальным планом.

«Сокращение перечня не означает сужения повестки конкурентной политики. Он предполагает концентрацию усилий на системно значимых сегментах экономики»,— отмечает руководитель антимонопольной практики МЭФ LEGAL Оксана Павлухина. По ее словам, в фокус властей попадают значимые рынки, напрямую связанные с повседневной жизнью населения, с большим оборотом и занятостью, на которых конкуренция влияет не только на цены, но и на деловую активность в регионах. Выход на такие рынки зависит от решений органов власти, на них велик риск дискриминации или монополизации через госрегулирование, говорит эксперт, отмечая, что в таких секторах в большом количестве присутствуют игроки из малого и среднего бизнеса.

«Это фокус на социально значимые сегменты с наибольшим влиянием на повседневные расходы граждан и издержки бизнеса,— соглашается исполнительный директор практики бизнес-консультирования "ТеДо" Антон Виноградов.— По сути, выбранные рынки — это те, где у региональных властей есть реальные управленческие рычаги и где результат можно измерить: динамикой цен, доступностью услуг и величиной доли МСП».

Как следует из обновленного стандарта, регионы смогут включать в «дорожные карты» по развитию конкуренции помимо перечисленных приоритетных рынков и дополнительные — при условии обоснованности такого решения. В качестве рекомендации субъектам РФ предлагают ориентироваться в первую очередь на товарные рынки высокой социальной значимости, а также на производство высокотехнологичной продукции и товаров, потенциально пригодных для экспорта и целей импортозамещения.

Также новым стандартом расширены полномочия региональных органов исполнительной власти, ответственных за развитие конкуренции,— они будут координировать выполнение мероприятий «дорожных карт», в том числе за счет создания межведомственных рабочих групп, а также оценивать результаты такой работы, пояснили “Ъ” в ФАС.

Согласно Национальному плану развития конкуренции, свои «дорожные карты» по этому направлению регионы должны утвердить уже до 1 мая 2026 года — для этого и был нужен принятый сейчас стандарт. Отметим, что еще в ноябре прошлого года губернаторы выражали обеспокоенность тем, что к тому моменту документ все еще не был разработан. «Без системы координат, без стандарта работа просто в воздухе у нас повиснет»,— сетовал тогда глава Рязанской области Павел Малков.

Полина Попова