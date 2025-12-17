«Киви» перезапустит кошельки вместе с «Займером»

Финтех-группа «Займер», лидер российского рынка микрофинансирования, объявляет о запуске современных платежных продуктов на базе принадлежащего группе банка «Евроальянс». Продукты будут запущены в технологическом партнерстве с АО «Киви», одним из ведущих поставщиков финтех-решений на российском рынке.

Сотрудничество объединяет лидерство «Займера» в онлайн-кредитовании, многолетнюю экспертизу АО «Киви» в построении платежных сервисов и опыт банка «Евроальянс», приобретенного группой в июне 2025 года. Партнерство направлено на запуск масштабируемого трансакционного бизнеса, который позволит оказывать клиентам банка и других компаний группы «Займер» современные финансовые услуги.

Первым продуктом партнерства стал электронный кошелек Qplus, с сегодняшнего дня доступный для всех по адресу www.qplus.ru.

Qplus — современный финансовый инструмент, позволяющий хранить деньги, совершать мгновенные переводы с кошелька на кошелек, по номеру телефона или на банковские карты, оплачивать российские и зарубежные сервисы, а также пользоваться уникальным для российского рынка прямым доступом к валютному счету в тенге и виртуальной зарубежной карте для оплаты сервисов, не принимающих российских карт. Пополнение зарубежной карты осуществляется в рублях через кошелек, а оплата в путешествиях возможна через NFC с мобильного телефона.

В ближайшие месяцы на платформе банка «Евроальянс» будут запущены решения для бизнеса: торговый и интернет-эквайринг, платформа для подключения платежных сервисов, комплексный продукт для микрофинансовых организаций.

По словам гендиректора МФК «Займер» Романа Макарова, партнерство с АО «Киви» на базе банка «Евроальянс» позволяет группе «Займер» выйти в быстрорастущий сегмент трансакционных решений. «Новый бизнес в меньшей степени зависит от динамики ключевой ставки и оценивается рынком по существенно более высоким мультипликаторам, чем традиционное кредитование,— поясняет он.— Мы видим значительный потенциал для синергий нового бизнеса с другими компаниями нашей группы, что приведет к значительному росту акционерной стоимости группы».

«Киви» был лидером на рынке электронных кошельков, однако этот бизнес группы рухнул вместе с отзывом лицензии у Киви-банка за неоднократное нарушение антиотмывочного законодательства, проведение сомнительных платежей и участие в теневых операциях через «Киви»-кошельки. Отзыв лицензии у банка заблокировал работу электронных кошельков «Киви», которых на тот момент было 9,3 млн штук — на них хранилось 4,4 млрд руб. После отзыва лицензии у банка «Киви» сообщал, что намерен перезапустить кошельки с другими партнерами в 2025 году.

Ксения Дементьева