«Кленовые» сыграли с листа

Стартовый матч на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо провела сборная Канады, которая считается главным фаворитом мужского хоккейного турнира. В противостоянии с крепкой чешской командой она забросила пять шайб и одержала крупную победу — 5:0. Три результативных балла набрал один из лидеров канадской команды Коннор Макдэвид.

Составленная сплошь из звезд Национальной хоккейной лиги, сборная Канады, которой практически все эксперты прочат как минимум место в финале олимпийского турнира, и так находится в зоне повышенного внимания, а уж ее первый матч на миланском льду с чехами тем более вызвал большой интерес. Для команды Джона Купера это был отличный спарринг, и вообще на групповом этапе ей достались довольно сложные соперники, учитывая еще и швейцарцев, которые начали Олимпиаду с победы над французами — 4:0. С такими оппонентами даже сверхмощным канадцам нельзя терять концентрацию.

Хотя, конечно, по составу Сидни Кросби и компания имеют над конкурентами по группе колоссальное превосходство. У тех же чехов в олимпийской заявке набралось всего 11 представителей НХЛ, включая трех вратарей, а настоящей звездой среди них можно назвать только нападающего «Бостон Брюинс» Давида Пастрняка.

Правда, и Мартин Нечас в текущем сезоне очень хорош — как-никак сейчас он является вторым бомбардиром в «Колорадо Эвеланш» вслед за Натаном Маккинноном. Они плюс Томаш Гертл из «Вегас Голден Найтс» — главная ударная сила нынешней чешской сборной.

А вот откуда ждать удара у канадцев, непонятно. Прилететь может от кого угодно. Так, в первом звене на лед вышла связка лучшего бомбардира этого регулярного чемпионата НХЛ Коннора Макдэвида и занимающего в свои 19 лет четвертое место в лиге по системе «гол плюс пас» Маклина Селебрини, к которым Купер приставил в качестве тяжелого форварда партнера Александра Овечкина по «Вашингтон Кэпиталс» Тома Уилсона. Впрочем, на стартовое вбрасывание наставник «Кленовых листьев» выпустил пятерку во главе с капитаном команды Кросби, которая в первой же смене обрушилась на ворота Лукаша Достала.

Голкипер «Анахайм Дакс» выстоял и дальше постоянно был в игре. Но его канадский коллега Джордан Биннингтон тоже не стоял столбом, так как чехи проводили контратаки и могли отличиться в большинстве после удаления Ника Сузуки, который сфолил буквально одновременно с точным броском Маккиннона, поэтому гол пришлось отменить. Постепенно чешские хоккеисты и вовсе приноровились к противнику, создав несколько опасных моментов, а Давид Кампф каким-то чудом не забил лежачему Биннингтону. Однако на последних секундах первого периода Макдэвид зацепился за шайбу в чужой зоне, откинул ее на защитника Кейла Макара, а под его наброс издали технично подставил клюшку приехавший на пятак Селебрини.

Во второй двадцатиминутке сборная Чехии уже была вынуждена скорректировать тактику и действовать в более атакующей манере. Правда, в полной мере это удавалось только тройке Пастрняка, Нечаса и Гертла, а остальные звенья чаще проигрывали свои смены. Достал по-прежнему был самой заметной фигурой в чешском составе и тащил все, что летело в створ, но, когда Митч Марнер сделал классную подкидку Марку Стоуну на пустые ворота, он уже просто физически ничем не мог помочь команде.

Порой Достал творил вратарские чудеса и, в частности, отразил пару бросков Макдэвида в упор, а вот с выходом «один в ноль» Бо Хорвата не справился.

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» качнул его и отправил шайбу в сетку между щитками.

При счете 3:0 после двух периодов канадской сборной оставалось спокойно довести матч до победы. В общем-то и чехи уже понимали, что вернуться в такую игру будет очень трудно. К тому же Биннингтон явно настроился на «сухарь» и держал ворота на замке. Канадцам не хватало разве что гола в большинстве, и они устранили этот пробел, когда две штрафные минуты заработал Доминик Кубалик, а Кросби с Макдэвидом быстро разыграли шайбу и навели Маккиннона на пустой угол. Макдэвид потом еще оформил ассистентский хет-трик, отдав тонкую передачу на Сузуки. «Кленовые листья» победили 5:0 и сразу подтвердили статус главного фаворита олимпийского турнира, притом что они пока только вкатываются в него и, естественно, еще не показали всего, на что способны.

Александр Ильин