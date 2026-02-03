Автомобили проехались по ставке

Продажи автомобилей в лизинг в 2025 году в условиях высокой ставки ЦБ и роста цен ожидаемо рухнули. Драйвером рынка выступил легковой сегмент, а частично компенсировал обвал рост спроса на более доступные подержанные машины. Текущий год, вероятно, будет умеренно позитивным и рынок прибавит до 15%, прогнозируют лизинговые компании.

Продажи новых и подержанных автомобилей (легковых, легких коммерческих, грузовых, автобусов и прицепов) в лизинг в 2025 году сократились на 32,9%, до 301,2 тыс. машин, подсчитали в «Газпромбанк Автолизинге» и Национальном агентстве промышленной информации. Динамика на рынке, по мнению управляющего директора «Альфа-Лизинга» Максима Агаджанова, объясняется снижением платежеспособности бизнеса из-за жесткой денежно-кредитной политики и ростом цен на технику. «В целом 2025 год стал для рынка лизинга, пожалуй, самым сложным за всю его историю в России»,— отмечает топ-менеджер.

Согласно исследованию, лизинг в сегменте новых автомобилей просел на 42,2%, до 216,9 тыс. штук. Максимальная отрицательная динамика зафиксирована по прицепам (минус 68,3%) и грузовикам (минус 66,3%). Следом идут легкий коммерческий транспорт (минус 29,2%) и легковые машины (минус 33,6%). Меньше всего продажи в лизинг просели по автобусам (минус 15,2%). По машинам с пробегом, напротив, фиксируется рост лизинговых продаж — на 14,6%, до 84,3 тыс. штук, что несколько компенсировало спад рынка в целом, отмечают эксперты. Наибольший прирост показали легковые автомобили — на 18,8%, а также легкие коммерческие — на 14,9% и автобусы — на 14,2%.

Собеседники “Ъ” на рынке объясняют резкое падение лизинговых продаж в новом сегменте и умеренный рост по технике с пробегом ценами. Новые машины в 2025 году продолжили дорожать, напоминает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев: этому в том числе способствовали инфляционная составляющая на фоне ослабления рубля и повышение утильсбора. Бизнес, продолжает эксперт, ощутил существенную финансовую нагрузку от высоких процентных ставок, из-за чего многие компании перешли в режим экономии или прекратили деятельность (в том числе реализовывали автопарки). Рыночная ситуация привела к росту у лизинговых компаний стоков изъятой техники, которая может продаваться с повышенным дисконтом. «В итоге на вторичном рынке автомобили стали более привлекательными для покупки, учитывая, что имеется довольно свежая техника, поскольку пик продаж приходился на предыдущие 2023–2024 годы»,— поясняет господин Перфильев.

По оценке коммерческого директора компании «Флит Лизинг» (входит в «Инсайт Лизинг») Руслана Моллаева, основным драйвером лизинговых продаж в 2025 году стали легковые автомобили и спецтехника. Аналогичную тенденцию отмечает гендиректор ГК «Интерлизинг» Артем Алешкин. В «Альфа-Лизинге» и «ВТБ Лизинге» в числе драйверов также называют легкий коммерческий транспорт. Данные исследования подтверждают тренд: наибольшая доля в общем объеме выданных в лизинг новых и подержанных транспортных средств в 2025 году пришлась на легковые автомобили — 54,9%, что на 4,8 процентного пункта (п. п.) выше показателей предыдущего года, на втором месте — грузовики, снизившие долю на те же 4,8 п. п., до 17,9%, на третьем — легкие коммерческие автомобили, чья доля выросла на 1,8 п. п., до 17,1%.

По данным исследования, в структуре лизинга корпоративных продаж новых автомобилей в 2025 году наибольшую долю — 62,6% — также занял легковой сегмент, сместив на вторую строчку лидера предыдущего года — грузовые машины (45,3%). «Доля лизинга в корпоративных продажах подержанной техники выросла во всех сегментах»,— уточняют авторы исследования.

Несмотря на резкое падение по итогам 2025 года, на рынке уже отмечаются первые признаки восстановления. В частности, по оценке заместителя гендиректора «ВТБ Лизинга» Александра Ганчева, тренд был зафиксирован еще в конце прошлого года. «Объем передач автомобилей в компании в декабре не только превысил показатели докризисного декабря 2024 года, но и продемонстрировал опережающий рост: плюс 29% против среднерыночных плюс 21% за тот же месяц»,— рассказал топ-менеджер.

В 2026 году большинство опрошенных участников рынка прогнозируют умеренный рост продаж автомобилей в лизинг. Согласно ожиданиям господина Моллаева, вероятен прирост на 15%. Аналогичная оценка у Артема Алешкина: динамика, по мнению топ-менеджера, будет обеспечена за счет отложенного спроса, снижения ключевой ставки и оживления рынка грузоперевозок. Господин Агаджанов прогнозирует рост рынка на 10–15%. Положительную динамику до не более 15% предсказывает и первый заместитель гендиректора «Европлана» Илья Ноготков. «Ожидаемый рост, вероятно, будет фронтальным по всем сегментам, но его масштабы и направления зависят от экономической ситуации и конкретных стимулирующих мер»,— считает он.

