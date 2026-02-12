Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростове с закрытых на Темернике рынков начался вывоз товаров

В Ростове-на-Дону предприниматели начали вывозить товары с закрытых рынков «Первый Темер» и «Белый Темер», расположенных по ул. Лелюшенко 19/5 и ул. Миронова, 12/5. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Ростовской области

В ведомстве отметили, что для вывоза товара предпринимателям нужно подать заявление в администрацию рынка или в Первомайское районное отделение судебных приставов. На данных момент предложением судебных приставов воспользовались 15 предпринимателей.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», деятельность рынков была приостановлена по решению суда в начале февраля 2026 года.

Наталья Белоштейн

