Что смотреть на Олимпиаде 13 февраля

Главным для российского зрителя событием пятницы на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо должно стать выступление фигуриста Петра Гуменника — вечером одиночники представят произвольные программы. Днем гонку с раздельным стартом проведет лыжник Савелий Коростелев. А всего 13 февраля будет разыграно семь комплектов наград.

В фигурном катании комплект наград разыграют одиночники. После короткой программы ожидаемо лидирует американец Илья Малинин, на счету которого 108,16 балла. Примерно в пяти баллах от него — японец Юма Кагияма и француз Адам Сяо Хим Фа. А за ними — относительно плотная группа фигуристов, набравших значительно меньше сотни. В ней и Петр Гуменник, занимающий промежуточное 12-е место. Его шансы подняться на подиум остаются призрачными. Однако на несколько позиций россиянин, скорее всего, продвинется. Контент сложнее в произвольной программе будет только у Ильи Малинина — безусловного фаворита. При этом свои пять четверных прыжков на тренировке Гуменник исполнил без ошибок. Начало трансляции в 21:00.

Гонку с раздельным стартом проведут лыжники. В ней лидер вида норвежец Йоханнес Клэбо может повторить рекорд по числу золотых медалей на зимних Олимпиадах, который пока делят его знаменитые соотечественники — выступавшие в том же виде Марит Бьорген и Бьорн Дэли, биатлонист Уле Эйнар Бьорндален (по восемь). Савелий Коростелев же, притом что его попадание в десятку лучших кажется реальным, вряд ли может рассчитывать на большее. Лучшим шансом предпочитающего классический стиль россиянина на олимпийскую награду станет марафон, до которого остается больше недели. Начало трансляции в 13:45.

В биатлонной спринтерской гонке, пусть стрельба в ней решает не так много, как в гонке индивидуальной, претендентов на золото много. Это, например, уже успевший взять в Италии награду высшей пробы норвежец Юхан-Улав Ботн. Это несколько его соотечественников, включая Стурлу Холма Легрейда, превратившего интервью после принесшего ему бронзу старта в исповедь неверного бойфренда. А еще — довольствующийся пока только эстафетным золотом лидер зачета Кубка мира француз Эрик Перро с итальянцем Томмазо Джакомелем, на родной земле пока добывшим только эстафетное серебро. Ими этот перечень не ограничивается.

Центральным матчем дня в хоккейном турнире станет принципиальное противостояние двух североевропейских сборных. Они начали Олимпиаду по-разному. Шведы, нанеся 60 бросков, сломили сопротивление хозяев Игр итальянцев,— 5:2. Финны проиграли словакам — 1:4 — и даже на фоне такой, средней, сборной смотрелись невзрачно. Впрочем, даже еще одно поражение не станет для них трагедией. На предварительном этапе ведь никто не вылетает — просто придется сыграть лишний раунд play-off и, возможно, столкнуться с оппонентом посильнее в четвертьфинале.

На четверг пришлось начало программы скелетона — стартовали состязания мужчин. В пятницу в виде будут разыграны призы. Это практически наверняка означает, что первую медаль на итальянской Олимпиаде завоюет сборная Великобритании. Причем, скорее всего, медаль золотую. Сильнейший скелетонист своего поколения Мэтт Уэстон после двух попыток возглавляет таблицу с отрывом 0,3 секунды.

Конькобежцев 13 февраля ждут забеги на 10 000 м. Здесь выделяется пара, уже успевшая взять медали на другой длинной дистанции, 5000 м: ее норвежец Саннер Эйтрем прошел быстрее всех в истории Олимпиад, а чех Методей Йилек стал вторым. Есть и другие соискатели призов. В их числе, например, представляющий Польшу Владимир Семирунний. На недавнем чемпионате мира конькобежец, до 2022 года представлявший Россию, обошел и Эйтрема, и Йилека — и взял серебро.

Помимо этого, две награды будут разыграны в сноуборде (женщины, кросс; мужчины, хафпайп).

Арнольд Кабанов