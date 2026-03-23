Создана 31 марта 1990 года как Либерально-демократическая партия Советского Союза. Нынешнее название получила в апреле 1992 года. Председателем партии до своей смерти в апреле 2022 года был Владимир Жириновский, с мая 2022-го ЛДПР возглавляет Леонид Слуцкий.

В декабре 1993 года партия сенсационно победила в голосовании по партспискам, получив 22,9% голосов и опередив тогдашнюю партию власти в лице движения «Выбор России» (15,5%) и КПРФ (12,4%). На выборах во второй созыв в декабре 1995-го ЛДПР набрала по партспискам всего 11,2% голосов, с большим отрывом уступив КПРФ (22,3%). Фракция ЛДПР стала третьей по численности (51 депутат).

В 1999 году партия получила 6% голосов по партспискам, сформировав фракцию из 17 депутатов. На выборах 2003 года ЛДПР конкурировала с КПРФ за второе место, но в итоге уступила, набрав по партспискам 11,45% против 12,6% у коммунистов. Количество депутатов в партийной фракции после этого выросло до 36 человек.

На выборах-2007 партия снова стала третьей (8,1% по партспискам и фракция из 40 человек). В 2016 году ЛДПР прибавила к 13,1% голосов по партспискам пять побед в одномандатных округах и сформировала третью по численности фракцию из 39 человек.

По результатам выборов 2021 года ЛДПР получила 7,55% голосов по партийным спискам и 21 место в Госдуме, из них 19 — по федеральному избирательному округу и 2 — по одномандатным.

Региональные отделения ЛДПР созданы во всех 89 субъектах РФ. Число членов партия оценивает в более 385 тыс. человек.