Кубань получила от нестационарных торговых объектов 473 млн рублей в 2025 году

Муниципалитеты Краснодарского края по итогам 2025 года получили 472,7 млн руб. от размещения нестационарных торговых объектов, что на 4% превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщили в региональном департаменте потребительской сферы.

Поступления обеспечены за счет размещения почти 7 тыс. павильонов и киосков. Наибольший объем доходов традиционно сформировали курортные и крупнейшие города региона: Геленджик — 129 млн руб., Сочи — 106,8 млн руб., Краснодар — 64,5 млн руб., Новороссийск — 37,7 млн руб., Анапа — 28 млн руб.

В ведомстве рост поступлений связывают с работой по легализации и систематизации сектора нестационарной торговли. Ключевым механизмом стало предоставление мест для размещения объектов через аукционные процедуры, что позволило увеличить прозрачность рынка и доходную базу местных бюджетов.

Вячеслав Рыжков