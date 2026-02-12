Строители обеспечены заказами менее чем на месяц вперед

В январе 2026 года обеспеченность строительных компаний контрактами сократилась до 0,9 месяца, следует из данных Росстата. Это минимальный показатель за последние годы: в январе 2025 года он составлял 1 месяц, в 2024-м — 1,2 месяца. Начало года оказалось провальным для отрасли на фоне аномальных морозов и общего охлаждения спроса.

Участники рынка связывают спад с сезонным фактором и замедлением деловой активности в жилищном и инфраструктурном строительстве. По итогам 2025 года рост объема строительных работ замедлился до 2,5% в сопоставимых ценах, а в 2026 году ожидается перенос ввода 16,2 млн кв. м жилья. Дополнительное влияние оказало стремление подрядчиков завершить работы до конца прошлого года из-за налоговых изменений.

Эксперты предупреждают, что низкая загрузка ведет к падению выручки и прибыли, росту задержек зарплат и риску банкротств подрядчиков. В отрасли рассчитывают на стабилизацию ситуации во второй половине февраля, однако значительного роста выручки по итогам 2026 года не ожидается.

