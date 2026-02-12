Подряды подморозило

Начало 2026 года оказалось провальным для стройиндустрии: компании обеспечены заказами менее чем на месяц вперед. Отрасль подкосили аномальные морозы и общее снижение деловой активности в отрасли, в частности в жилищном и дорожном строительстве. Текущая ситуация негативно сказывается и на финансовых результатах подрядчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В январе 2026 года обеспеченность российских строительных организаций контрактами составила 0,9 месяца, по подсчетам Росстата. До этого минимумы были зафиксированы в январе 2025 года, когда показатель составлял 1 месяц, и в январе 2024 года — 1,2 месяца, сказано в данных статслужбы.

Президент ГК «Основа» Александр Ручьев считает, что это может быть следствием холодов и обильных снегопадов на территории большинства российских регионов в январе и начале февраля. Кроме того, морозы и снегопады уже стали причиной зафиксированного снижения потребления цемента в России на 20–25%.

В случае вынужденного простоя, вызванного неблагоприятными погодными условиями, строительные организации направляют усилия на подготовительные работы и планирование задач на дорожно-строительный сезон, говорят в ГК «Автобан».

Кроме того, часть линейного персонала в это время обычно находится в административных отпусках, что позволяет оптимизировать затраты, уточняют в компании.

Январь традиционно сезонно слабый месяц для стройиндустрии, при этом на показатель загруженности именно в 2026 году влияет комбинация сразу двух факторов — сезонного спада и общего охлаждения спроса на услуги подрядных организаций, поясняет гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. Это может быть связано с замедлением активности в строительстве в целом, соглашается гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова. Так, по итогам 2025 года темпы роста объема строительных работ были на минимуме за пять лет. По данным Росстата, в 2025 году показатель вырос всего на 2,5% в сопоставимых ценах, до 18,82 трлн руб.

Такая просадка обусловлена увеличением сроков строительства жилья из-за снижения спроса и сдержанной активностью в частном строительстве, так как ключевая ставка ЦБ остается высокой, считает Александра Галактионова. По прогнозам компании «Яков и партнеры» и портала ЕРЗ.РФ, в России в 2026 году перенесут ввод в эксплуатацию 16,2 млн кв. м жилья. Показатель достигнет исторического максимума. Кроме того, не очень оптимистичной выглядит ситуация в автодорожном строительстве и железнодорожных проектах, за исключением ВСМ, добавляет госпожа Галактионова. По ее словам, это связано с отсутствием масштабных инициатив, сравнимых с М-12 «Восток».

Дополнительным сдерживающим фактором в начале 2026 года стала активность подрядчиков в конце 2025-го, считает президент Национального объединения строителей Антон Глушков.

Многие организации стремились завершить работы и получить оплату до конца прошлого года, чтобы воспользоваться ставкой НДС в 20%.

Кроме того, большое количество субподрядных малых предприятий находилось на упрощенной системе налогообложения, и они тоже попытались закончить все работы в конце прошлого года, для того, чтобы минимизировать свои затраты.

Низкая загрузка крайне негативно сказывается на строительных подрядчиках, предупреждает Хусейн Плиев. По его словам, это приводит к сокращению выручки и, соответственно, прибыли компаний, что влечет за собой задержки зарплат и сокращение персонала, рост количества судебных исков со стороны контрагентов и в конечном счете срыв сроков реализации проектов. Вследствие этого может повыситься риск банкротств подрядчиков, соглашается Александра Галактионова.

Александр Ручьев уверен, что со второй половины февраля ситуация на строительном рынке стабилизируется, а январское снижение активности на общие итоги 2026 года не повлияет. Но значительного роста объемов выручки в строительной отрасли в этом году не будет, считает Александра Галактионова.

Дарья Андрианова