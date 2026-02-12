Пенсионер получил 16 лет за поджог машины полиции в центре Москвы

Суд назначил 16 лет лишения свободы 66-летнему жителю Московской области Ивану Зелинскому за поджог служебного автомобиля у отдела МВД. Суд признал его виновным по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), сообщил Telegram-канал столичной прокуратуры.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.

Инцидент произошел 24 декабря 2024 года в центре Москвы. Зелинский бросил в автомобиль две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Следствие установило, что он действовал по указаниям лиц с Украины, которые связывались с ним по телефону и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. В результате поджога никто не пострадал.